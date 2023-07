Bora fazer uma 'fézinha'? Mega-Sena sorteia R$ 37 milhões hoje

Geral Destroços do submarino Titan que implodiu no oceano foram encontrados

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 37 milhões. Caso apenas um apostador acerte os seis números e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 261,8 mil de rendimento no primeiro mês.

A Caixa Econômica Federal irá realizar mais um concurso da Mega-Sena nesta quinta-feira (29). Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Férias, que tem ainda um concurso no sábado (1º).

