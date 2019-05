Bosque dos Ipês terá exposição de animais marinhos de dez metros

A exposição, a partir deste domingo (22), contará com baleia, tubarão, polvo, peixes e vários outros animais marinhos de até dez metros de altura no shopping Bosque dos Ipês.



A exposição internacional “Fantástico Mundo Marinho”, ficará na praça Central e corredores do 1º piso do shopping até dia 26 de junho. Os robôs reproduzirão de forma fiel sons e movimentos dos animais marinhos que irão maravilhar o público.



O projeto foi desenvolvido por biólogos marinhos para que as características de cada espécie fossem respeitadas. Engenheiros e artistas plásticos chineses ficaram responsáveis por executar as representações de cada animal.



Outro aspecto na exposição tem a ver com as suas dimensões, já que muitas espécies são apresentadas em tamanhos reais como, por exemplo, o tubarão baleia com 10 metros.



Outros animais como o peixe palhaço, serão retratados na exposição com dois a três metros de comprimento.

