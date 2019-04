Exército faz exposição na Praça do Rádio

O Comando Militar do Oeste (CMO) realiza neste sábado (13), uma exposição de material militar, na Praça da República (do Rádio), na avenida Afonso Pena, centro de Campo Grande. a exposição faz parte das comemorações do Dia do Exército.

De acordo com o CMO, a abertura do evento está prevista para as 9h, com a participação da Banda de Música do CMO. Os materiais e equipamentos expostos são das organizações militares (OM), sediadas na capital: 9º Grupamento Logístico (9° Batalhão de Suprimento e 9º Batalhão de Saúde), 3º Grupamento de Engenharia (9º Batalhão de Engenharia de Combate), 3º Batalhão de Aviação do Exército, Colégio Militar de Campo Grande, Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste, 20º Regimento de Cavalaria Blindado, 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica, 3º Batalhão de Aviação do Exército, 14ª Companhia de Polícia do Exército, e 9ª Companhia de Guardas.



Dentre as atrações apresentadas, destacam-se a torre de escalada, apresentação de cães de guerra e exposição de viaturas militares.

O evento é aberto ao público e tem encerramento previsto para às 18h.

