BR-163 tem operações de obras em15 trechos nesta terça-feira

Prosseguindo com operações de melhoria da rodovia, nesta terça-feira (17) a BR-163/MS possui 15 trechos com interdições e operação "pare-e-siga", quando uma das faixas da pista é interditada, enquanto o tráfego flui pela outra de acordo com o informe da CCR MSVia.

Entre os serviços em execução, estão manutenção do pavimento, pintura de faixas, implantação de tachas e reparos em defensas.

Os motoristas de caminhão, carros de passeio e motocicletas devem redobrar a atenção aos limites de velocidade ao trafegar pela rodovia. Mesmo com a sinalização nas proximidades desses locais, é sempre importante observar eventuais pontos de retenção, bem como a presença de operários nas imediações dos trechos em obras.

Pontos com desvio de tráfego:

Sonora – no km 827;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 367 e 366;

Caarapó – no km 198;

Pontos com pare-e-siga:

Coxim – entre os kms 739 e 736;

Rio Verde de MT – entre os kms 708 e 707;

Bandeirantes – entre os kms 557 e 556;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 418 e 417, e entre os kms 363 e 362;

Rio Brilhante – entre os kms 309 e 308;

Douradina – entre os kms 299 e 298;

Juti – entre os kms 179 e 178, e entre os kms 152 e 150;

Naviraí – entre os kms 150 e 148;

Itaquiraí – entre os kms 98 e 97, e entre os kms 80 e 79.

Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS em tempo real por meio do site www.msvia.com.br.

