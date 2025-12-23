Menu
BR-163/MS deve receber quase 800 mil veículos no fim de ano

A concessionária responsável iniciou operação especial para garantir segurança e fluidez no tráfego.

23 dezembro 2025 - 13h11Sarah Chaves
BR-163BR-163   (Divulgação )

Com a aproximação das festas de fim de ano, a BR-163 em Mato Grosso do Sul deve receber um aumento significativo no fluxo de veículos. A estimativa é de que cerca de 790.279 veículos circulem pela rodovia ao longo do período que compreende os feriados de Natal de 2025 e Ano Novo 2025/2026.

Diante da previsão de movimento intenso, a concessionária Motiva Pantanal iniciou à meia-noite desta terça-feira (23) a Operação de Fim de Ano, que seguirá até o dia 5 de janeiro. A ação tem como foco principal a segurança viária, a fluidez do tráfego e o atendimento aos usuários que utilizarem a rodovia durante o período.

Para atender à demanda, a concessionária informou que reforçou as equipes operacionais, intensificou o monitoramento da BR-163/MS e manteve os serviços de atendimento médico e mecânico posicionados em pontos estratégicos ao longo do trecho concessionado.

Segundo a Motiva Pantanal, a operação busca reduzir o risco de acidentes, especialmente nos trechos com maior concentração de veículos e nas proximidades de áreas urbanas, onde o fluxo tende a ser mais intenso.

A concessionária também orienta os motoristas a planejarem a viagem com antecedência, realizarem a manutenção preventiva dos veículos e respeitarem os limites de velocidade e as normas de trânsito durante todo o trajeto.

