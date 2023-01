BR-163/MS segue com obras e interdições nesta segunda-feira

As obras realizadas pela CCR MSVia nesta segunda-feira (23), abrangem trechos localizados nas regiões de Sonora, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Jaraguari, Caarapó, Juti, Itaquiraí e Eldorado.

A Concessionária realiza a operação pare-e-siga, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via.

É fundamental que motoristas respeitem a sinalização e fiquem atentos aos pontos em interdição, reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego:

Rio Verde de MT – no km 708;

Jaraguari – entre os kms 519 e 518;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 840 e 839;

Rio Verde de MT – entre os kms 674 e 673;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 612 e 610;

Caarapó – entre os kms 205 e 204;

Juti – entre os kms 177 e 176, e entre os kms 156 e 154;

Itaquiraí – entre os kms 89 e 87;

Eldorado – entre os kms 33 e 32.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, o viajante pode acompanhar a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br .

