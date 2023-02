Brasil bateu recorde de geração de energia renovável em 2022

Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), divulgado na última quarta-feira (1º), 92% da energia elétrica gerada no Brasil em 2022 foi a partir de fontes renováveis, maior dos últimos 10 anos.

No total, em 2022, as usinas hidrelétricas, eólicas, solares e de biomassa geraram quase 62 mil megawatts médios por mês de energia.

O levantamento aponta que o resultado se deu, entre outros fatores, por conta de um cenário hídrico climático mais favorável, o que contribuiu para a recuperação dos reservatórios de água e da expansão das usinas movidas pelo vento e pelo sol.

“A reversão do cenário crítico de 2021 deixa o país em uma situação muito mais confortável para 2023. Hoje a capacidade instalada desta fonte é de 116.332 MW”, informou a CCEE.

As usinas hidrelétricas responderam por 73,6% do total gerado, seguida das eólicas, que responderam por 14,6%. Os 11,8% foram gerados pelas demais fontes, como biomassa, pequenas centrais elétricas (PCH), solar e as centrais geradoras hidrelétricas (CGH).

