Brasil deixará de ser atendido pelo 99Food em abril

A 99 anunciou nesta sexta-feira (17) que irá encerrar as operações de seu aplicativo de delivery de comida, 99Food, a partir de 17 de abril. A informação foi repassada pela plataforma a estabelecimentos parceiros.

“Como companhia, decidimos concentrar muitos dos nossos recursos no desenvolvimento de serviços de duas rodas, na expansão de 99Moto e 99Entrega Moto em delivery. Por esse motivo, decidimos descontinuar o aplicativo 99Food a partir do dia 17 de abril de 2023”, informou a empresa em nota.

Ainda em fevereiro a empresa havia encerrado o serviço de entregas com a frota própria da 99, e mantinha as entregas funcionando somente por meio de entregadores de responsabilidade própria dos restaurantes.

Até fevereiro, o 99Food contava com 135 mil estabelecimentos cadastrados e operava em 59 cidades de 22 estados do país.

