Brasil enviará ajuda humanitária ao Chile e Turquia

O presidente Lula (PT) autorizou nesta quarta-feira (8) o envio de ajuda humanitária do Brasil para o Chile, atingido por fortes incêndios florestais, e a Turquia, que foi o epicentro de um terremoto de magnitude 7,8 nesta segunda-feira (6).

Segundo o governo federal, a operação em campo deve se estender por duas semanas, com o investimento que deve alcançar os R$ 13,5 milhões.

Para o Chile, o governo enviará uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que irá equipado para o combate aos incêndios e também serão aeronaves-cisternas, além de veículos, equipamentos e materiais.

O apoio irá reforçar a equipe de 60 brigadistas disponibilizados pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente. Além disso, outros seis especialistas em Comando e Controle e em comportamento do fogo também irão reforçar a equipe de ajuda humanitária.

Na Turquia, a ajuda será integrada por uma equipe de busca e resgate urbano, formada por 22 especialistas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Além disso, especialistas dos Bombeiros de Minas Gerais e Espírito Santo também integrarão a equipe.

