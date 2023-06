Brasil foi responsável por 43% do desmatamento no mundo em 2022

Um estudo realizado pela World Resources Institute (WRI) revelou que somente em 2022, o Brasil foi responsável por 43% do desmatamento identificado ao longo do ano em todo o planeta, mesmo retendo somente 30% das florestas do mundo.

Utilizando dados de satélites, o estudo mostrou que enquanto que o mundo sofreu um aumento de 10% na perda de florestas primárias, o Brasil registrou um aumento de 15% no número.

Segundo o WRI, o Brasil mantinha, na década anterior, uma porcentagem de desmatamento mundial oscilando entre 25% e 30%, porém, observou-se um aumento em 2015, ano em que marcou o início de uma tendência de alta nos índices de desmatamento.

Outro fenômeno destaca pelo estudo é que 2022 foi o primeiro ano em que a causa principal do desmatamento na Amazônia Ocidental, trecho da floresta que passa pelos estados da Amazônia, Acre, Roraima e Rondônia, não foram os incêndios florestais, e sim ação humana direta, como a construção de estradas e pasto para criação de gado.

O desmatamento também impactou diretamente nas emissões de carbono no mundo, com os 1,8 milhões de hectares destruídos lançando 1,2 gigatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera, 2,7 vezes a média anual de emissões do Brasil.

