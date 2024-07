Brasileira espancada durante tentativa de estupro no Chile retorna ao Brasil

A brasileira Maressa Nunes, espancada após se defender de uma tentativa de estupro durante assalto no Chile, chegou em Maringá, sua cidade natal, na noite desta quarta-feira (3), por volta das 19h.

Polícia Brasileira fica em estado grave após se defender de tentativa de estupro no Chile

Usando um boné, óculos escuros e máscara para esconder os hematomas, a maringaense, que ainda está com dificuldade para falar devido aos ferimentos, agradeceu o apoio que tem recebido. “Obrigada a todo mundo”, disse a brasileira durante sua chegada.

A mãe e a irmã de Maressa, que foram até o Chile acompanhar a recuperação da brasileira, demonstraram o alívio de estarem de volta ao Brasil. “Vivemos um pesadelo, mas estamos bem. O importante é que ela [Maressa] está bem. Se recuperando física e emocionante”, disse a irmã.

