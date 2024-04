Breja pra todo lado: Carreta tomba e espalha cerveja no anel viário de Dourados

A carreta de uma cervejaria que seguia sentido Campo Grande para Dourados tombou na manhã deste sábado (20), na Perimetral Norte, Anel Viário na cidade douradense.

Conforme apurado pelo Dourados News, o motorista perdeu o controle do veículo, próximo a rotatória de acesso ao Hospital da Missão e tombou às margens da via, ele não sofreu ferimentos, mas a carga de cerveja ficou espalhada no local.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal estiveram no local para fazer os levantamentos e apurar a causa do acidente.

