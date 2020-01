Bruno Souza será o secretário de Assuntos Estratégicos de Bolsonaro

Priscilla Porangaba, com informações do Estadão

O presidente Jair Bolsonaro definiu nesta quinta-feira (2) que Bruno César Grossi de Souza irá subsitituir o general Santa Rosa na Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) do Governo.

Souza é hoje subsecretário de Gestão Orçamentária do Ministério da Economia. A indicação foi acertada durante uma reunião entre o presidente e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira, na manhã desta quinta no Planalto e será publicada amanhã (3) no Diário Oficial da União.

A SAE é subordinada à Secretaria-Geral e traça estratégias para políticas de longo prazo para desenvolvimento econômico e social do País.

O general Maynard Marques de Santa Rosa pediu demissão no dia 4 de novembro da chefia da SAE.

