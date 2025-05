BTS no Rio? Grupo de kpop vence votação popular

Após o bem-sucedido show da Lady Gaga na praia de Copacabana, iniciou-se uma verdadeira disputa para saber quem será a próxima atração que o prefeito Eduardo Paes levará ao Rio.



Pensando nisso, o Jornal Extra fez uma enquete com nomes de grandes artistas como Bruno Mars, Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber e Adele, os queridinhos dos brasileiros, mas quem venceu com folga a votação foi o grupo sul-coreano de kpop, BTS, ou Bangtan Sonyeondan, para os mais antigos.

O grupo teve 76,79% os votos, enquanto o segundo melhor colocado, Bruno Mars teve 14,66%, e Beyoncé foi a terceira mais votada. O BTS com seus sete membros, Namjoon, Seokjin, Taehyung, Jhope, Yoongi, Jimin e Jungkook é atualmente o maior e mais premiado grupo de kpop masculino chegando ao Top 1 das paradas como Billboard 200, Top Billboard Artist 100 e a ter um single no Top 10 da Billboard Hot 100.



Os meninos que cumprem alistamento militar obrigatório de 18 meses na Coreia do Sul, serão dispensados até julho, quando poderão retomar suas atividades e a expectativa é de que o comeback quebre novos recordes.



Lady Gaga sozinha reuniu 2,1 milhões de pessoas em um único show em Copacabana, conforme estimativa da prefeitura do Rio, com informações da Riotur (empresa municipal de promoção ao turismo), da Polícia Militar e dos produtores do show, sendo o maior público registrado para um artista.



No entanto, será que BTS será capaz de bater o público de Lady Gaga no Rio? Vencer uma enquete online não garante que o grupo possa ser chamado, mas da esperança ao Army, fandom fiel do grupo.





