Acrissul nomeia pista em homenagem póstuma a Oswaldo Possari na Expogrande

Reconhecendo a contribuição do ex-vice prefeito de Campo Grande, Oswaldo Possari para a pecuária, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), realizou uma homenagem póstuma nomeando a pista de apresentação durante a Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Ao JD1, o presidente da Acrissul, Guilheme Bumlai, afirma que a Expogrande sempre homenageia criadores que fizeram a diferença em Mato Grosso do Sul. “O Oswaldo contribuiu muito com a pecuária, não só do Estado, como do Brasil, ele sempre esteve à frente do seu tempo, na parte de melhoramento genético, com transferência de embriões, fecundação in vidro e democratizou o que tinha de melhor na genética nacional, através dessas técnicas, para diversos criatórios do Brasil”, defendeu.

Estiveram presentes na cerimônia, familiares de Possari, o governador Eduardo Riedel, o diretor-superintendente do Sebrae, Claudio Mendonça, genro do homenageado e o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins.

Ainda de acordo com Guilherme Bumlai, toda a contribuição de Oswaldo Possari possibilitou o melhoramento genético, através da qualidade da carne, precocidade, entre outros itens necessários, além de ter sido uma figura sempre presente com estandes na Expogrande.

O empresário e pecuarista faleceu aos 75 anos em abril de 2022. Oswaldo Possari foi vice-prefeito da Capital entre janeiro de 1997 a janeiro de 2005, durante administração do ex-prefeito André Puccinelli.

Possari também foi presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal.

