“Buscaremos caminhos para redução de pedágio valer”, diz João Rocha sobre CCR

O presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, vereador João Rocha, afirmou nesta segunda-feira (2) que vai voltar a buscar, dentro da competência legal, esforços para a redução da taxa de pedágio e o cumprimento do contrato com a CCR MSVia, sobre a BR-163.

Por determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os preços de pedágios na rodovia foram reduzidos no último sábado (30), porém, no mesmo dia, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) suspendeu a redução que era de 53,94% na tarifa básica.

O descumprimento do contrato e as altas taxas cobradas foram amplamente discutidas pelo poder legislativo, antes da redução. “A preocupação não é somente as tarifas e sim de a empresa não estar fazendo as entregas acordadas em contrato”, acrescentou João Rocha.

Para o vereador, levando em consideração o tempo que a CCR administra a rodovia, já era para estar duplicada. “Hoje você tem um percentual extremamente pequeno e a CCR só está fazendo a manutenção da estrada, e isso fazíamos antigamente e não precisava cobrar pedágio”, reforçou.

