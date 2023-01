"Buscaremos novos projetos", diz Marcos Derzi

Nomeado como diretor-presidente da Agência Estadual de Metrologia (AEM/MS - Inmetro) nesta quarta-feira (18), após deixar a Fundação do Trabalho de MS onde atuou por mais de dois anos, Marcos Derzi afirma ter aceitado o convite do governador Eduardo Riedel (PSDB), com a missão de somar junto ao Governo e a nova gestão.



Em janeiro Marco Aurélio Santullo foi nomeado na Funtrab para acupar o cargo de Derzi que agora fica a frente da Agência vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e tem como finalidade a execução das atividades delegadas de metrologia no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, como órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Para o novo diretor-presidente, o papel assumido é de suma importância para o Estado. "Estamos no Inmetro para cumprir esse papel fundamental de relação com Brasília, tendo em vista que se trata de um órgão Federal, com uma delegação através de um convênio para agência do Estado. Nossa função vai ser estar em Brasília atrás de recursos para os projetos que já estão por lá, mais recursos para custeio e para os novos projetos que ainda iremos prospectar. Nossa missão é ajudar o governador em sua própria missão", ponderou.

Marcos Derzi já atuou como coordenador-geral de Administração Hidroviária do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e superintendente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também