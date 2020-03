Buteco do Gusttavo Lima é adiado na capital

O show do cantor sertanejo Gustavo Lima, que seria realizado no próximo dia 21 de março no Estádio Morenão, em Campo Grande, acaba de ser adiado.

A decisão até de a recomendação da Sesau, de não realizar eventos com público superior a cem pessoas. “Em respeito à saúde e segurança de nossos clientes, fãs, artistas, funcionários, prestadores de serviços, o evento “BUTECO DO GUSTTAVO LIMA” será adiado para uma data futura, sendo que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão deste comunicado, será disponibilizado no seu canal de atendimento e mídias sociais, as informações necessárias para àqueles consumidores que eventualmente queiram ter o valor do ingresso devolvido”, informou a assessoria em nota.

O JD1 Notícias começaria nesta semana a promoção do sorteio de dez pares de ingressos, que também será adiada até a decisão da nova data do evento. “Os ingressos adquiridos, bem como os ingressos oriundos de promoções e sorteios com rádios e televisão permanecem válidos para a nova data do evento a ser anunciado pela Produtora”, garantiu a organização.

Gustavo traria sua turnê conhecida como Buteco, onde ele recebe artistas. Nesta edição, Leonardo e Felipe Araújo subiriam ao palco para cantar.

