Mais dez casos suspeitos de coronavírus são descartados no Estado

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou neste domingo (16), que mais 10 casos suspeitos de coronavírus no Estado foram descartados e outros quatros são monitorados, sendo dois em Dourados, um em Campo Grande e um em São Gabriel do Oeste.



Em Mato Grosso do Sul 39 suspeitas já foram descartadas e dois casos foram confirmados segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo.



Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 53 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 47 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, oito foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. 39 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19.



O Lacen/MS está responsável por analisar as amostras dos quatro casos suspeitos investiga os quatro casos suspeitos, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus.



Os casos confirmados são: uma mulher de 23 anos que procurou a UPA Leblon no dia 12 de março e foi contaminada após contato com um caso positivo no Rio de Janeiro. O outro caso é de um homem de 31 anos que procurou a UPA Coronel Antonino no dia 12 de março, que chegou recentemente de Londres e manteve contato com um caso positivo em São Paulo.

Ambos os casos, seguem monitorados pelos órgãos de saúde.







