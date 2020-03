UFMS reunirá instituições federais para debater sobre o coronavírus

O Conselho de Reitores das Instituições Federais de Ensino Superior (CRIE-MS), presidido pelo reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Marcelo Turine, se reunirá nesta segunda-feira (16), para discutir medidas de prevenção da transmissão do coronavírus (Covid-19).



A reunião que acontece amanhã às 14h com o Governo do Estado, visa alinhar as atitudes a serem tomadas pelas universidades com embasamento nas medidas preventivas da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Educação e Ministério da Saúde.



Conforme o presidente do CRIE, Marcelo Turine, é importante que todas as decisões tomadas sejam de forma integrada. “A situação necessita de decisões consensuais e uma somatória de esforços quanto à imensa preocupação da continuidade das atividades letivas. Precisamos ter uma uniformidade das decisões para tranquilizar nossa comunidade universitária de que estamos tendo todo o cuidado nesse momento tão difícil para o nosso estado e país, em decorrência de um panorama que atinge todo o mundo”, afirmou.



Os reitores CRIE, discutem há um mês sobre medidas de prevenção e contenção da doença por meio da implementação de Comitês Operativos de Emergência do Covid-19, com notas técnicas, e orientações para os profissionais, alunos e técnicos das instituições federais de ensino.



Além da UFMS, já confirmaram presença os reitores do IFMS, Elaine Borges Monteiro Cassiano; UCDB, Pe. José Marinoni; UEMS, Laércio Alves de Carvalho; Uniderp, Taner Bitencourt e UFGD, Mirlene Ferreira Macedo Damázio na reunião com o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, e o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Resende Pereira.

