Cachorro é resgatado em situação de maus-tratos em Ivinhema e ONG pede ajuda

A organização não governamental (ONG) Polly Cães & Gatos resgatou, na manhã desta terça-feira (27), um cachorro grave situação de abandono e desnutrição em um terreno baldio no Bairro Jardim Aeroporto, em Ivinhema.

Segundo o portal Ponta Porã Informa, a ONG recebeu uma denúncia sobre um cachorro abandonado em um terreno baldio, utilizando apenas um pedaço velho de tecido, amarrado em uma árvore com pouca sombra e sem acesso a comida ou água.

Por não ter um local adequado, a ONG não poderá ficar com o animal por muito tempo. Ele atualmente encontrou um lar momentâneo, no entanto, a organização ressalta que é necessário um lar temporário ou adoção permanente do animal para que ele possa receber o tratamento adequado.

Devido a situação do animal, a ONG está pedindo ajuda financeira, em qualquer quantia, ou com ração. Para fazer qualquer doação, basta enviar o valor desejado, por meio do PIX, para o CNPJ da associação: 18.939.064/0001-18.

Além das doações, a ONG também está aceitando informações sobre o responsável pelo abandono, além de encorajar que elas sejam repassadas para a polícia, já que maus-tratos aos animais é crime.

Você pode acompanhar a Polly Cães & Gatos no Instagram e Facebook.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também