Cadê o VAR? Larissa dá suposto tapa em Fred e público pede expulsão no BBB; assista

Pegou ou não pegou? A cena entre Larissa e Fred, o "Boco Roso", está dando o que falar nas redes sociais após a sister fazer o movimento de um tapa contra o brother durante uma brincadeira, no after dos crias, na madrugada deste domingo (19). Com isso, o público não está perdoando e pedindo a expulsão da jovem.

Apesar do clima tenso entre os brothers, a confusão não teve grande repercussão na casa.

A brincadeira começou após os participantes jogarem chantilly uns nos outros. A situação entre o "casal" aconteceu após Fred pegar um frasco de hidratante, jogar em Gabriel e em Larissa, que estava deitada. Irritada, a sister grita com o influencer.

Na sequência, ela levanta, segura Fred e dá um tapa no rosto dele. Marvvila, então, dispara: “Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal. Tu está curtindo igual a gente, para de ser chata”.

Larissa não gostou e retrucou: “Olha ali. Só eu recebo atenção”.

Nas redes sociais, o público está pedindo a expulsão de Larissa. Até o momento, a Globo não se pronunciou sobre o caso.

