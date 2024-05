Cadela do Corpo de Bombeiros de MS encontra família soterrada em fazenda do RS

A segunda equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) enviada ao Rio Grande do Sul, retornou ao MS após 14 dias de viagem, sendo quatro em deslocamento e 10 atuando nas buscas de pessoas desaparecidas por causa das enchentes.

A equipe foi formada pelo sargento Thiago Kalunga, os soldados Humberto e Jéssica Lopes, e a protagonista, a cadela Laika. “O que os olhos não vêem, o focinho sente”, disse Kalunga ao JD1.

Laika foi escolhida para ir ao estado gaúcho por ser uma cadela experiente e certificada. Ela foi aprovada no simulado a nível nacional, que serve para testar a capacidade dos cães, realizado pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM), através do Comitê de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (CONABRESC), e também na prova de socialização com pessoas e outros cães.

A cadela é certificada para encontrar pessoas vivas ou mortas. Por isso, Laika atuou em um grande deslizamento de terra que soterrou uma propriedade onde moravam seis pessoas da mesma família, e tinha um chiqueiro com mais de 600 porcos, na zona rural da cidade de Roca Sales, a 144 km de Porto Alegre.

Lá, Laika indicou onde os corpos estavam. “O trabalho do cão otimiza e direciona as buscas na região. Nós fazemos toda uma análise do local, mas quando o cão indica, é dado a preferência para o que ele indicou”, afirmou o sargento Kalunga, que também é o responsável pela cadela.

Esta semana será para Laika descansar. E na próxima segunda-feira (03), ela e o restante da equipe estarão de prontidão para atender as ocorrências no MS.

