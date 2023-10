Cai número de postos de trabalho ocupados por jovens de 18 a 29 anos na Capital

Buscando cumprir o levantamento de dados regulamentado no Observatório Municipal da Juventude, a Secretaria Municipal da Juventude divulgou um boletim do "Mercado de trabalho e sua retomada com a pandemia", com os indicadores que medem os índices de empregos e desempregos.

O levantamento de dados envolve a realidade dos jovens de 15 a 29 anos, com informações do Cadastro Geral de empregados e desempregados (Caged), levando em consideração os períodos de março de 2021 a fevereiro de 2022 (período em que a pandemia chegou em seu ápice), e março de 2022 a fevereiro de 2023 (período em que a pandemia estava mais controlada).

Nível Fundamental

De março de 2021 a fevereiro de 2022, a criação de empregos saiu de 1.514 para 1.871 no mesmo período de 2022 a 2023 para a faixa etária de 18 a 24 anos.

Já a admissão de jovens de 25 a 29 anos subiu de 1.246 para 1.499, no entanto houve um número maior de desligamentos para ambos os casos no último ano, na faixa etária de 18 a 24 anos foram 1.584 desligados, deixando um saldo de 287 postos de trabalho, frente a 1.195 desligados de 2021/2022, que resultou em 319 postos criados.



Já na faixa de 25 a 29, apesar dos desligamentos serem maior no de 2022/2023 do que de 2021/2022, as admissões compensaram e o saldo de emprego ficou em 151, enquanto em 2021/22 ficou em 20.

Ensino médio

Para os jovens de 18 a 29 anos com ensino médio completo houve um aumento nas admissões do último ano com relação a 2021/22, mas na contramão, o número de desligamento também foi maior. Enquanto no ano anterior foram admitidas 39.799 mil pessoas e demitidas outras 32.782 pessoas, deixando um saldo de 7.017 postos de trabalho criados, em 2022/23 foram contratadas 45.912 jovens e demitidos 39.857, um saldo de 6.055 postos.

Superior Completo

Para quem tem ensino superior o mercado de trabalho não está sendo fácil, sendo os únicos da lista que apresentaram diminuição no número de contratações na comparação dos anos, para aqueles de 18 a 24 anos, em 2021/22 foram 1.595 contratações e 1.075 demissões, resultando em 520 postos criados. Já para

para a faixa etária de 25 a 29 anos, foram 412 postos, levando em conta contratações e demissões

Em 2023, o número de postos para as duas faixas etárias caiu, de 520 para 510 aos jovens de 18 a 24 anos e de 412 para 259 aos trabalhadores de 25 a 29 anos, representando uma queda de 1,9% e 37%, consecutivamente.



Veja:





JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também