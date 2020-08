Caixa deposita auxílio emergencial para nascidos em janeiro

A partir desta sexta-feira (28), começa novo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial e serão depositados os valores aos nascidos em janeiro, com saque liberado a partir de 19 de setembro.

A partir desta sexta, também fica liberado o saque da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9.

Até dia 30 de setembro, todos os beneficiários devem receber pelo menos mais uma parcela de R$ 600 (ou R$ 1,2 mil para as mulheres chefe de família), conforme o mês de nascimento. Nesta sexta, os aniversariantes de janeiro recebem o depósito em poupança digital na Caixa.

No início de julho, a Caixa mudou a forma de realizar os pagamentos. Antes, cada grupo de aprovados tinha um calendário próprio. Agora, todos os aprovados menos os do Bolsa Família recebem juntos, conforme o mês de nascimento, no que a Caixa chama de ciclos de pagamento.

Não importa em qual etapa o beneficiário esteja, ele deve receber um pagamento por ciclo até ter completado cinco parcelas, que é o máximo aprovado até agora.

A cada ciclo há dois cronogramas, ambos levando em conta a data de nascimento do trabalhador. Na primeira etapa, o dinheiro é depositado em uma poupança digital da Caixa e, nesse caso, os valores podem ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. É necessário usar o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

A segunda etapa é para o saque do auxílio ou para transferir o dinheiro a outra conta. No momento, a Caixa está concluindo a etapa de saques do Ciclo 1, enquanto começa a fase de depósitos de uma nova parcela no Ciclo 2.

Estes pagamentos do Ciclo 2 valem para quem se inscreveu pelo aplicativo, pelo site, com a ajuda de funcionários dos Correios, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família.

Confira o calendário:

