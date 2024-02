Caixa fará leilão online em março; MS terá três imóveis disponíveis

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, está promovendo um leilão de 285 imóveis localizados em diferentes Estados brasileiros. Entre eles está Mato Grosso do Sul com três imóveis participantes. O evento será realizado de forma online, exclusivamente no site da Globo Leilões.

Os lotes já estão disponíveis para habilitação, com o primeiro leilão marcado para o dia 6 de março, às 10h. Seguido pelo segundo leilão no dia 15 de março, no mesmo horário.

Dos 285 imóveis, 175 são apartamentos, 97 são casas e 13 são terrenos. Os imóveis estão nos seguintes Estados: São Paulo (52 imóveis), Minas Gerais (39), Goiás (36), Rio Grande do Sul (25), Rio de Janeiro (19), Pernambuco (16), Paraná (15), Paraíba (14), Santa Catarina (12), Pará (8), Ceará (7), Mato Grosso (7), Piauí (7), Rio Grande do Norte (7), Espírito Santo (6), Bahia (3), Mato Grosso do Sul (3), Sergipe (3), Alagoas (2), Rondônia (2) e Tocantins (2).

Será viável utilizar recursos do FGTS ou buscar financiamento pela Caixa para a aquisição. Vale ressaltar que é fundamental verificar as condições de qualificação para a aprovação do crédito antes de se envolver no leilão. No entanto, é importante notar que cada propriedade tem suas próprias modalidades de pagamento - portanto, é recomendável examinar essas condições para cada lote individualmente.

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar do leilão, exceto aquelas com algum tipo de restrição, conforme estipulado no edital. Para participar, é necessário realizar a habilitação prévia no site do leiloeiro e cadastrar-se no portal da Caixa para acessar a área do cliente.

É altamente recomendável ler cuidadosamente o edital antes de decidir participar. O edital, informações detalhadas sobre todos os imóveis e outros detalhes relacionados ao leilão estão disponíveis nos sites da Globo Leilões e Imóveis Caixa.

