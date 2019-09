Caixa notifica Corinthians por dívida de quase R$ 500 milhões de Itaquerão

Sarah Chaves, com informações do O Globo

A Caixa Econômica Federal notificou extrajudicialmente o Corinthians de que executará a dívida de quase R$ 500 milhões relativa ao financiamento da obra da arena, em Itaquera.

O banco estatal emprestou R$ 400 milhões para a construção do estádio. R$ 175 milhões já foram pagos. Porém, por conta de juros e correções, o valor da dívida atualmente é de R$ 487 milhões.

O Timão tratou a decisão da Caixa como um "gesto intempestivo" e comunicou que "se a Caixa escolheu trocar a rota da negociação pela do confronto, não cabe ao clube outro recurso senão defender na Justiça seus direitos."

Há meses o Corinthians vinha negociando o financiamento com o banco estatal. Paralelamente, o clube costurou um acordo para o pagamento da dívida que tem com a Odebrecht. O Timão não acredita que a execução da Caixa afete no acordo com a construtora.

Em nota oficial o Corinthians informa que enquanto finalizava negociações com a Caixa para um reperfilhamento do financiamento da Arena, foi surpreendido por uma notificação extrajudicial alegando que diversos procedimentos prescritos pelo atual contrato não estariam sendo cumpridos.

O clube ainda afirma que, como não houve interrupção do diálogo e tudo caminhava para um acordo mutuamente vantajoso, não há como compreender o gesto intempestivo, que sequer foi previamente comunicado à agremiação.

O time termina a declaração alegando que o clube continua aberto a voltar à mesa de negociação, se a Caixa optar por prosseguir a trajetória amigável que construíram juntos.

Clique no link para ver a nota oficial do Corinthians na íntegra

Deixe seu Comentário

Leia Também