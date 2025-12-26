Câmara se despede de Oscar Mendes, servidor mais antigo da Casa

Câmara Municipal de Campo Grande lamentou, nesta sexta-feira (26), a morte do servidor Oscar Mendes, ocorrida na quinta-feira (25), aos 72 anos. Com uma trajetória de 49 anos na Casa de Leis, ele era o servidor mais antigo em atividade no Legislativo municipal.

Oscar Mendes estava em tratamento contra um câncer no pâncreas. O velório e sepultamento foram realizados na manhã desta sexta-feira no Cemitério Jardim das Palmeiras. Ele deixa esposa e três filhos.

Colegas de trabalho lembram Oscar como um servidor prestativo, sempre disposto a orientar e compartilhar conhecimentos sobre o funcionamento do Legislativo. Atualmente, ele estava lotado na Procuradoria Jurídica da Câmara.

Oscar ingressou na Câmara Municipal em 1º de julho de 1976, após ser aprovado em primeiro lugar para a única vaga de Agente Legislativo. Ao longo da carreira, exerceu diversas funções estratégicas, entre elas Diretor-Geral, Diretor Financeiro, Coordenador-Geral do Departamento Legislativo e Diretor Legislativo. No início da trajetória, foi responsável pela confecção das atas das sessões ordinárias.

Em agosto deste ano, o servidor foi homenageado pelos vereadores com a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Campo Grande. Na ocasião, parlamentares destacaram a dedicação e o compromisso de Oscar Mendes com a Casa de Leis ao longo de quase cinco décadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também