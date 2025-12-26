Menu
Menu Busca sexta, 26 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Geral

Câmara se despede de Oscar Mendes, servidor mais antigo da Casa

Ele estava em tratamento contra um câncer no pâncreas

26 dezembro 2025 - 14h50Sarah Chaves

Câmara Municipal de Campo Grande lamentou, nesta sexta-feira (26), a morte do servidor Oscar Mendes, ocorrida na quinta-feira (25), aos 72 anos. Com uma trajetória de 49 anos na Casa de Leis, ele era o servidor mais antigo em atividade no Legislativo municipal.

Oscar Mendes estava em tratamento contra um câncer no pâncreas. O velório e sepultamento foram realizados na manhã desta sexta-feira no Cemitério Jardim das Palmeiras. Ele deixa esposa e três filhos.

Colegas de trabalho lembram Oscar como um servidor prestativo, sempre disposto a orientar e compartilhar conhecimentos sobre o funcionamento do Legislativo. Atualmente, ele estava lotado na Procuradoria Jurídica da Câmara.

Oscar ingressou na Câmara Municipal em 1º de julho de 1976, após ser aprovado em primeiro lugar para a única vaga de Agente Legislativo. Ao longo da carreira, exerceu diversas funções estratégicas, entre elas Diretor-Geral, Diretor Financeiro, Coordenador-Geral do Departamento Legislativo e Diretor Legislativo. No início da trajetória, foi responsável pela confecção das atas das sessões ordinárias.

Em agosto deste ano, o servidor foi homenageado pelos vereadores com a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Campo Grande. Na ocasião, parlamentares destacaram a dedicação e o compromisso de Oscar Mendes com a Casa de Leis ao longo de quase cinco décadas.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Kevin Notário Nunes
Geral
Ex-campeão de Fisiculturismo de MS morre por infecção após uso de substâncias anabolizantes
Galvão Bueno
Geral
Com melhora em internação, Galvão Bueno deve receber alta no sábado
Deputado federal, Marcos Pollon
Geral
Golpistas usam nome de Marcos Pollon para enganar famílias atípicas
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Foto: Divulgação/Redes sociais
Geral
Morre mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone
Escondidinho de Chester
Geral
Quer prolongar a ceia de Natal? Veja ideias criativas para reaproveitar receitas
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo
Governador Eduardo Riedel
Geral
Vídeo: Em mensagem de Natal, Riedel destaca dever cumprido e projeta 2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/12/2025
Foto: Divulgação
Geral
Pacientes atendidos pela ABRAPEC recebem cestas de Natal na Capital

Mais Lidas

A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos
Polícia
CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025