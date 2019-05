Caminhão da Serasa chega a Campo Grande na próxima semana

O "Caminhão Itinerante do Serasa Consumidor" estará de volta a Campo Grande, para a sua segunda edição, e ficará estacionado na Praça Rádio Clube, de 21 a 25 de maio, das 08 às 18h.

No caminhão, a população poderá consultar gratuitamente seu CPF, conhecer e entender sua pontuação de crédito com o “Serasa Score” e simular o contrato de empréstimos no comparador de crédito online “Serasa eCred”. Segundo a Serasa, o número de inadimplentes na capital é de 304.225, com o score médio de 524.

Esse ano, o caminhão trará uma novidade aos consumidores: o acesso a renegociações de dívidas atrasadas ou negativadas com empresas parceiras do “Serasa Limpa Nome Online”, com a possibilidade de sair de lá com o boleto de pagamento em mãos.

O projeto também inclui o treinamento de professores da rede pública, com a ideia de treinar mais de 1500 professores, em 40 cidades brasileiras.

Segundo a gerente do Serasa Consumidor, Giresse Contini, o projeto possibilita acesso a informações. “O objetivo desse projeto é possibilitar o acesso à informação e aos serviços gratuitos que a Serasa oferta, principalmente para pessoas que não possuem fácil acesso à internet. No primeiro ano mostramos que a negociação da dívida é o primeiro passo para a melhoria da saúde financeira. Desta forma, aproveitamos e relançamento do Serasa Limpa Nome e levamos essa nova experiência de negociação e descontos para dentro do Serasa Itinerante”, afirma.

Hoje, todos esses serviços também estão disponíveis gratuitamente no site . A Serasa Itinerante rodará o país, mais uma vez, com o propósito de chegar até as pessoas que não têm acesso à internet.

Destinos

O caminhão adaptado, que passará em 40 cidades do Brasil. Além de Campo Grande, o caminhão visitará também: Cuiabá, Goiânia, Brasília, Palmas, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Campina Grande, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Santos e São Paulo.

Obs.: As cidades poderão mudar, sem aviso prévio.

