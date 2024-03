Um caminhoneiro de 27 anos, internado desde sábado (2) após perder o controle do veículo e cair em barranco em Campo Grande, morreu neste domingo (3), em decorrência dos ferimentos que sofreu durante o acidente.

Segundo informações do portal Dourados News, o motorista, que não teve seu nome identificado, acabou preso nas ferragens após o acidente e foi resgatado com traumatismo no tórax e fraturas nas pernas.

O homem foi levado, inicialmente, até o hospital de Jardim, porém, precisou ser transferido para a Santa Casa da Capital. As causas do acidente ainda são investigadas.

