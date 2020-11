Caminhonete capota e deixa dois deixou dois homens gravemente feridos

Um capotamento deixou dois homens gravemente feridos na note deste domingo (2) em Ponta Porã, que fica a 314 km de Campo Grande. As vítimas foram socorridas por populares até a chegada do resgate.

Segundo o site Porã News, testemunhas afirmaram que o motorista da caminhonete teria perdido o controle do veículo, sem motivo aparente, e capotado. Com o acidente, ele e o passageiro foram arremessados para fora do veículo.

A Polícia Militar foi acionada para apura a causa do acidente junto às autoridades de trânsito. As vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade.

