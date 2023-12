Campanha Nome Limpo terá negociação de dívidas com a Energisa

Clientes com contas de energia em atraso poderão negociar na Campanha Nome Limpo, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). A Energisa terá atendimento presencial de 11 a 15 de dezembro, das 8h às 17h, - sem intervalo - na sede da ACICG, na Rua 15 de Novembro, 390, em frente à Praça Ary Coelho.

A empresa oferecerá condições especiais de pagamento com entrada facilitada e parcelamentos flexíveis e os clientes interessados em negociar deverão comparecer munidos de documento pessoal com foto.

A 3ª Campanha Nome Limpo Estadual começou no dia 20 de novembro promovendo conciliações para negociação de dívidas de forma online com outras nove empresas da Capital, Naviraí, Dourados e Maracaju.

A expectativa da ACICG é recuperar R$ 2 milhões para a economia de Mato Grosso do Sul.

Até o final da campanha, serão esperadas cerca de 300 audiências virtuais de conciliação que são previamente agendadas pela ACICG com os clientes inadimplentes das empresas participantes.

“Por meio de uma listagem fornecida pelos estabelecimentos, convidamos consumidores inadimplentes via e-mail, telefone, whats app para regularizarem suas dívidas. Essas empresas contam com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça que conduz as audiências por videoconferência, aumentando as chances de um acordo”, explica a coordenadora da Campanha Nome Limpo, Paola Nogueira.

Participam na modalidade online as empresas: Sesc, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Loca Mais e Medical Center situadas em Campo Grande; Colégio Conexão II e Ótica Soliessi de Maracaju; Odontocompany e Lojas Oriente de Naviraí; e duas unidades da escola de idiomas Fisk, de Dourados.

A ACICG espera atender mais de 1,5 mil consumidores consultando o extrato de negativação de débitos. A versão simplificada da consulta pode ser feita gratuitamente, informando o CPF no balcão do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), que fica dentro da entidade.

