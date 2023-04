Campo Grande terá 'Domingo no Lago do Amor'

A prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei n. 7.028 que institui o Projeto “Domingo no Lago do Amor”, para incentivar a prática de atividades esportivas, turismo, cultura e recreação em contato com a natureza urbana.

Para a realização do projeto será interditada uma via de acesso das Avenidas Senador Antônio Mendes Canale e Senador Filinto Müler aos domingos, no horário entre às 7h e às 19h.

Será proibido o trânsito de veículos automotores nas vias de acesso e deverá ser implantadas ciclovias, devidamente sinalizadas, nas ruas especificadas.

Durante o Domingo no Lago, haverá fiscalização de trânsito e de segurança que ficarão a cargo das autoridades como Municipais.

