Campo-grandense conta momentos de terror em Santa Catarina

O ciclone bomba, que passou na terça-feira (30) pela região do Sul do país, causou grandes estragos nas cidades de Santa Catarina. Em Tijucas, onde mora há 3 anos, o corretor de imóveis e personal trainer campo-grandense, César Brittes, 25 anos, a devastação foi “aterrorizante”.

De acordo com relato de César ao JD1 Notícias, onde ele mora, na região do Vale do Rio Tijucas, na cidade de Tijucas, é uma área litorânea, onde carros, casa e árvores foram destruídos. “O ciclone passou por volta das 16h da tarde. Quando sai do trabalho estava chovendo muito, ai começou a ventar forte, eu nem estava sabendo que ia passar um ciclone, então, quando olhei pela janela da sacada do meu apartamento eu notei que era um vento mais forte do que o normal”, comenta.

Conforme o personal trainer quando olhava pela janela de seu apartamento, ele via galhos voando com o vento forte e incomum. “Foi bem assustador, aterrorizante, nunca tinha visto aquilo”, disse.

César conta que depois que a chuva passou, ele saiu para olhar a rua e foi visível os estragos feitos pela ventania e pela chuva. “Tinha bastante árvore caída, carro amassado, casa destelhada e as pessoas acabaram ficando desabrigadas, e um galpão aqui que caiu e matou 3 pessoas”, afirmou o personal que enfatiza que até hoje a cidade está sem energia pela queda de árvores e fios de alta tensão.

A cidade onde Cesar mora está sem energia desde ontem, sem sinal para TV, rede de celular. O personal disse ainda que um único gerador está operando na cidade distribuindo energia para os mercados. “O Estado todo está sem luz”, acredita César.

Veja o momento em que o ciclone chega à cidade de Tijucas:

Deixe seu Comentário

Leia Também