Especialista lança na Capital, planner voltado à mulher e a realização de metas

Para ajudar as mulheres a cumprirem suas metas de ano novo, a coach especialista em psicologia positiva e desenvolvimento humano Patrícia Córdoba decidiu desenvolver o próprio planner, com um conteúdo extenso focado em autoconhecimento e organização.

Baseada no fundamento de que escrever as metas pode ajudar a alcançá-las, a campo-grandense Patrícia Córdoba afirma que pensou em fazer algo voltado para o público feminino e que pudesse ser usado o ano todo. "O planner traz esse olhar para as necessidades da mulher, reconhecer suas forças, olhar para seus limites, saber quais as suas necessidades. A comunicação é em primeira pessoa e não é nada protocolar, mas sim bem divertida”, resume Patrícia.

O material é composto, além dos necessários espaços para planejar a semana e organizar compromissos, de exercícios e desafios de autoconhecimento, tudo embasado na experiência da autora, que trabalha há cinco anos na área, e em estudos científicos, que ela referencia no final do planner.

“Por meio da transformação do cérebro há uma transformação também do corpo. Todas as abordagens que eu uso hoje tem uma origem filosófica e são respaldadas pela ciência”, afirma a autora. “Ainda que o planner seja leve, descomplicado, de escrita criativa, ele carrega essa complexidade e tem esse cuidado de trazer também conhecimento”, completa.

Serviço:

O planner desenvolvido por Patrícia Córdoba já está disponível para venda. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (67) 98136-3536. Ele será apresentado em um evento de lançamento, realizado na próxima terça-feira, dia 24 de janeiro, das 18h às 20h, no edifício The Place, localizado na Av. Afonso Pena, 4.785.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também