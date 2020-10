Candidato a vereador faz campanha em caixão "para sepultar a velha política"

Sarah Chaves, com informações do UOL

O candidato a vereador por Catanduva (SP), Adilson Baio da Funerária (PSDB), usou a sua própria profissão em que trabala há 30 anos, para chamar atenção nas eleições e viralizou nas redes sociais e grupos de WhatsApp após aparecer em uma foto deitado em um caixão em sua campanha.

Com o slogan “Venha comigo sepultar a velha política”, Adilson que disputa uma das cadeiras da Câmara de Vereadores pela primeira vez, conta que a ideia da foto surgiu depois de ele não receber nenhum apoio financeiro para fazer sua campanha. “Estou lutando na campanha ‘tostão contra milhão’. Enquanto a cidade tem candidatos que estão gastando bastante, criando equipes com 300 pessoas para ajudar em suas campanhas, eu entrei sem ter nada. Estou fazendo tudo sozinho e sem ter dinheiro. Por isso tenho que contar com a criatividade”, contou o agente funerário.

Além de aparecer deitado em um caixão, o candidato exibe em uma coroa de flores ao fundo o seu número para votação e nome. A repercussão da foto foi instantânea, cinco minutos depois de ter sido tirada, ela já circulava nos grupos da cidade.

“Foi o rapaz do partido que compartilhou com um grupo e em minutos já comecei a receber mensagens de conhecidos e até pessoas que eu nem conhecia falando sobre a foto. Além da foto, na noite de ontem também foi feito um vídeo em que ele aparece no caixão fazendo sua propaganda. O material está previsto para ser divulgado no dia primeiro de novembro.

Adilson relata que nunca pensou em se candidatar e que só aceitou entrar na disputa depois de ser convidado pelo amigo Padre Osvaldo, que é candidato a prefeito.

Entre suas propostas de campanha está a implantação do serviço de verificação de óbito na cidade, que hoje não existe e precisa ser feito em São José do Rio Preto. Mesmo se não for eleito no próximo mês, o agente funerário garante que vai acompanhar de perto o trabalho feito pelo executivo e legislativo na cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também