Canonização da Irmã Dulce acontece no próximo domingo

Sarah Chaves, com informações do G1

A Irmã Dulce será canonizada pelo Papa Francisco no próximo domingo (13), em uma grande cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Essas missas abertas, em que a Igreja Católica reconhece novos santos, ocorrem todos os anos e seguem típico ritual solene.

Em tese é uma missa como aquela celebrada em todas as igrejas no domingo, mas com uma parte a mais: o chamado "rito de canonização". Esse "pedaço" diferente da missa costuma ser feito logo no começo da celebração.

Princípio geral da canonização

A ideia é que, nessa celebração, os novos santos sejam simbolicamente apresentados ao Papa e que ele reconheça essas pessoas como santos.

Por suas virtudes e bons exemplos, a Igreja entende que essas pessoas "estão no céu", ou seja, mais "perto de Deus", e podem "interceder" pelos que ainda estão na Terra. Por isso, os católicos rezam para um santo, pedem ajuda e milagres. Além disso, a Igreja permite que essas pessoas sejam consideradas "modelos" de vida e, portanto, podem ser admiradas com devoção.

Essa tradição existe desde os primeiros cristãos, que consideravam santos principalmente os mártires.

História e conceito

No início, os santos eram reconhecidos principalmente por aclamação popular. No primeiro milênio, eram os bispos locais que declaravam a santidade da pessoa. Eles simplesmente "assinavam embaixo" e reconheciam essa boa fama.Com o tempo, percebeu-se que era preciso mais rigor na análise, com testemunhos e estudos. E foi no século 12 que as decisões se concentraram nas mãos do Papa. Mais tarde, criaram-se escritórios no Vaticano só para analisar as propostas de canonização.

Hoje, quem faz isso é a Congregação para a Causa dos Santos. Esse escritório estuda a vida dos "candidatos" e os apresenta ao Papa, que, por sua vez, os reconhece. A missa de canonização resume todo esse processo em um único rito.

Conforme explica o Arcebispo de São Salvador da Bahia, Dom Murilo Krieger, depois que a vida dos santos é estudada e os milagres por sua intercessão são constatados, "eles estão em condições de serem declarados santos".

Deixe seu Comentário

Leia Também