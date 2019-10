Cão é encontrado vivo em meio a escombros um mês após furacão

Sarah Chaves, com informações do UOL

Um cão de um ano de idade foi encontrado vivo no meio de escombros de um prédio, um mês depois da passagem do furacão Dorian, nas Bahams. O animal foi resgatado por voluntários da organização "Big Dog Ranch Rescue" no último sábado (5), e batizado com o nome Miracle (Milagre, em português)

O filhote, quase morreu esmagado pelos destroços de um prédio que desabou durante a tempestade. Miracle ficou preso em meio a um aparelho de ar condicionado, cacos de vidro e materiais de construção

Para sobreviver, o cãozinho passou semanas apenas ingerindo a água que vinha das chuvas. O animal foi encontrado pelos socorristas "esquelético" e sem condições de andar.

Apesar disto, de acordo com o veículo, abanou o rabo ao ver a equipe de resgate. Outro cachorro, visto próximo a Miracle, não sobreviveu

Um Porta-voz da Big Dog Ranch Rescue, Chase Scott disse à TV America, CNN, que a instituição está fornecendo apoio médico e emocional ao filhote. Até agora, eles conseguiram salvar a vida de outros 139 cães após a passagem do Dorian. "O Miracle estará em adoção após a sua recuperação, a menos que seus proprietários o reivindiquem", afirmou Scott

