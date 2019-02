Capital sediará reunião da sociedade para o progresso da ciência

Campo Grande será palco, nos dias 21 a 27 de julho, da 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento será realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o lançamento oficial será na próxima quarta-feira (13), com a presença do presidente da SBPC, Ildeu de Castro.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, ressalta que na oportunidade também será lançado o selo oficial pelos 40 anos de criação da universidade. “É muito significativo comemorar os 40 anos da nossa Universidade com a realização do terceiro maior evento científico do mundo. É a UFMS de portas abertas para receber toda a sociedade do estado e do Brasil para uma grande festa da Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo”, disse o reitor.

A Reunião Anual da SBPC é uma oportunidade para apresentar as potencialidades de Mato Grosso do Sul para o Brasil e vivenciar experiências científicas que fazem parte do dia a dia da sociedade. A realização do evento conta com a parceria das instituições de ensino superior e vários segmentos de MS, além do governo do estado de MS e da Prefeitura de Campo Grande.

São esperados mais de 16 mil visitantes durante os seis dias do evento, que tem inscrições gratuitas e é aberto para toda a sociedade sul-mato-grossense. A programação conta com atividades para todas as faixas etárias, terminando no sábado com o Dia da Família na Ciência.

O tema “Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social” vai envolver diversas áreas do conhecimento, distribuídas em exposições, minicursos, palestras, mesas redondas, conferências, entre outras.

Serviço

Data: 13 de fevereiro de 2019

Horário: 10h

Local: Auditório da SEDFOR, na UFMS

