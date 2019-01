Lista de aprovados em vestibular da UFMS será divulgada hoje

Na parte da tarde de hoje (22), a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgará a lista dos aprovados do vestibular realizado no final do ano passado. Os candidatos podem consultar o resultado no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Educação e à Cultura).

Conforme a divulgação dos aprovados, a matrícula está vinculada com as datas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e facilitando a data de ingresso dos estudantes no mesmo tempo.

As datas foram divulgadas e será no mesmo período informado pelo Sisu, entre 30 de janeiro a 5 de fevereiro, para os que foram aprovados na primeira chamada. O resultado da segunda chamada será divulgado no 07 de fevereiro, logo após o encerramento do processo de matrícula dos primeiros alunos.

