UFMS oferece 210 vagas em cursinho preparatório para o Enem

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas até 12 de fevereiro no cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O projeto de extensão “Cursinho Pró-Enem UFMS” oferta 210 vagas. Do total, são 60 para a tarde (14h às 18h) e 150 no período noturno (19h às 22h).

Quem for um dos selecionados terá que pagar a taxa de matrícula de R$ 300. Mas os alunos podem ficar tranquilos, no decorrer do cursinho, não é cobrada mensalidade.

As aulas serão ministradas por acadêmicos da UFMS e voluntários da instituição. As aulas devem começar no dia 4 de março e vai até o 31 de outubro.

A seleção terá os seguintes critérios de prioridade: servidores e colaboradores da UFMS; dependentes legais dos servidores e colaboradores; 50% das vagas remanescentes para candidatos da comunidade externa oriundos de escola pública que concluíram o ensino médio; e as 50% restantes para candidatos da comunidade externa oriundos de escola particular que concluíram o ensino médio.

A ficha de inscrição está disponível no no site da instituição, para ter acesso clique aqui .

