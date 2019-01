Inscrição para professor temporário do estado encerrão neste domingo

As inscrições para cadastro de professores temporários da educação básica da rede estadual ensino se encerra neste domingo (20). As vagas são destinadas em unidades de todo o estado para o ano letivo de 2019.

Para se cadastrar, os candidatos deverão se acessar o site do portal do professor, onde está disponível a ficha de inscrição. Os profissionais serão cadastrados sob regime de suplência, nas funções de docente e por intermédio de aulas complementares, conforme divulgado no edital lançado pelo Governo do Estado.

Os participantes poderão consultar o cadastro do município e da disciplina em uma relação, que será divulgada no DOE (Diário Oficial do Estado), na próxima quarta-feira (23). Confira o edital.

