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Caravana da CastraÃ§Ã£o segue com atendimentos gratuitos na Capital

ApÃ³s inÃ­cio no Parque Tarsila do Amaral, programa estadual continua com novas etapas e vagas em diferentes regiÃµes de Campo Grande

15 marÃ§o 2026 - 17h10Taynara Menezes
Primeiro atendimento aconteceu neste sábado no Tarsila de AmaralPrimeiro atendimento aconteceu neste sÃ¡bado no Tarsila de Amaral   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o )

A Caravana da Castração, iniciativa da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), iniciou neste sábado (14) os atendimentos no Parque Tarsila do Amaral, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O programa estadual de proteção e bem-estar animal já soma cerca de 20 mil cães e gatos castrados, microchipados e medicados gratuitamente em Mato Grosso do Sul. Na Capital, a previsão é atender cerca de 1.700 animais.

Os atendimentos no Parque Tarsila do Amaral seguem até 20 de março, com cerca de 600 procedimentos previstos. Depois, a Caravana passa por outras regiões da cidade.

Calendário de atendimentos em Campo Grande


Parque Tarsila do Amaral: 14, 15, 17, 18, 19 e 20 de março — 600 vagas
Cidade do Natal (COP 15): 22 de março — 100 vagas
Rochedinho: 23, 24 e 25 de março — 200 vagas
Anhanduí: 26, 27 e 28 de março — 200 vagas
Moreninhas – Estádio Jacques da Luz: 31 de março a 10 de abril — 600 vagas

O agendamento é feito de forma online pelo sistema SigPet. O tutor precisa cadastrar o animal na plataforma e acessar novamente o sistema no período indicado para a região para garantir a vaga. O cadastro prévio não garante o atendimento, sendo necessário concluir o agendamento dentro das datas estabelecidas.

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