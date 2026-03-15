Caravana da CastraÃ§Ã£o segue com atendimentos gratuitos na Capital

A Caravana da Castração, iniciativa da Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), iniciou neste sábado (14) os atendimentos no Parque Tarsila do Amaral, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

O programa estadual de proteção e bem-estar animal já soma cerca de 20 mil cães e gatos castrados, microchipados e medicados gratuitamente em Mato Grosso do Sul. Na Capital, a previsão é atender cerca de 1.700 animais.

Os atendimentos no Parque Tarsila do Amaral seguem até 20 de março, com cerca de 600 procedimentos previstos. Depois, a Caravana passa por outras regiões da cidade.

Calendário de atendimentos em Campo Grande



Parque Tarsila do Amaral: 14, 15, 17, 18, 19 e 20 de março — 600 vagas

Cidade do Natal (COP 15): 22 de março — 100 vagas

Rochedinho: 23, 24 e 25 de março — 200 vagas

Anhanduí: 26, 27 e 28 de março — 200 vagas

Moreninhas – Estádio Jacques da Luz: 31 de março a 10 de abril — 600 vagas

O agendamento é feito de forma online pelo sistema SigPet. O tutor precisa cadastrar o animal na plataforma e acessar novamente o sistema no período indicado para a região para garantir a vaga. O cadastro prévio não garante o atendimento, sendo necessário concluir o agendamento dentro das datas estabelecidas.

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