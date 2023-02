Carlos Voges tem ligeira melhora

Após dar entrada no Hospital Santa Casa de Campo Grande, na última sexta-feira (17), o jornalista Carlos Voges apresentou melhora.

"Surpreendentemente ele apresentou leve melhora do fim da tarde de domingo (19), para esta segunda-feira (20) pela manhã", informou a equipe que está acompanhando o quadro de saúde do jornalista.

Conforme informações de um dos membros da equipe, a pressão de Voges melhorou, tornando possível reduzir a medicação, aliviando o rim. "A medicação que o sedava também foi cortada com a possibilidade. Vejam que é só uma possibilidade de amanhã ele ficar um pouco mais desperto", detalhou.

Familiares e colegas de profissão seguem pedindo por orações. "Nosso amigo é forte. Que ele possa continuar saindo do quadro gravissimo em que esteve no fim de semana", desejou conhecidos.

