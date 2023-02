Carnaval: Confira os horários e locais para doar sangue em MS

A Rede de Hemocentros de Mato Grosso do Sul vai atender em horários diferenciados nós próximos dias, por causa do Carnaval. Fique atento e doe sangue!

Entre as regras, o doador deve evitar o consumo de álcool 12h antes do momento de ir realizar a doação de sangue. Confira outras regras importantes:

*Comparecer ao Hemosul, munido de documento oficial com foto;

*Estar em boas condições de saúde, não estar gripado, doenças respiratórias ou com infecções;

*Estar descansado, bem alimentado e hidratado;

*Ter entre 16 e 69 anos (menores entre 16 e 17 anos podem doar com acompanhamento e autorização do responsável legal);

*Pesar no mínimo 51 quilos.

Hemosul de Campo Grande

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304;

Sexta-feira (17): 7h às 17h;

Sábado (18): 7h às 17h;

Segunda-feira (20): 7h às 17h;

Quarta-feira (22): 13h às 17h;

Sábado: 7h às 12h.

Hemonúcleos no interior

No interior há hemonúcleos em Paranaíba, Coxim, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados. Os hemonúcleos vão estar abertos para doação na sexta-feira (17), das 7h às 12h. Já na segunda-feira (20), o atendimento será das 7h às 12h, exceto em Ponta Porã e Paranaíba.

