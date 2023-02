Carnaval terá 12 blocos e matinê para crianças na Capital

Se preprando para um Carnaval de rua com mais de 60 mil pessoas em Campo Grande, o Comandante da Polícia Militar, Coronel Emerson de Almeida explicou o esquema de segurança para os foliões e novos itens proibidos.



Neste ano, será proibida a entrada no bloco com garrafas de vidro e gelo. "Vamos estar colocando tapume na extremidade da Barão do Rio Branco para que não tenham acesso a Calógeras e rua Noroeste e ali próximo será o ponto de apoio que a Polícia Militar colocará para os policias que trabalham no dia", destacou o Coronel Almeida.



Na Dom Aquino haverá sistema de gradil, com segurança contratados para fazer a primeira inspeção dos foliões que vão entrar, para que não entrem com objetos cortantes, arma de fogo e outros que estão sendo considerados proibidos, como garrafa de vidro que não será permitida, gelo também não. "Não tragam esses objetos, porque será solicitado que o folião retorne e se não retornar haverá a apreensão, pois são itens que acabam sendo usados em brigas".

A Capital está há 2 anos sem a festa de carnaval por conta da pandemia, e a secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, destaca que são esperadas 60 mil pessoas, sendo 5 mil só no primeiro dia. "Estamos pensando na população com um carnaval com muita segurança e poucas intervenções

vai ser iniciado pelo Calcinha Molhada no sábado a tarde na Praça Aquidauana".



Secretária reforçou a importância da Operação de Segurança para o Carnaval 2023. "Estamos atuando juntamente como todas as instituições municipais e estaduais,com toda ação de prevenção, incluindo no trânsito com atuação da Agetran e da Semadur em relação ao meio-ambiente".

Os principais blocos "Cordão Valu" e "Capivara Blasé" têm a expectativa de público durante os dias chegando a mais de 20 mil pessoas.



Outros como Bonde das Sereias, As Depravadas, Evoé Baco, Calcinha Molhada, Farofolia, Bloco do Reggae, Subaqueira e Farofa com Dendê somam a expectativa de cerca de 40 mil pessoas.

Raina Menezes, representante do bloco Calcinha Molhada esteve no evento de apresentação do esquema de segurança e falou sobre satisfação de retornar na festa. "Estamos felizes de estar de volta, o apoio é fundamental, o que a gente quer é amor e respeito ao espaço e aos foliões".

Os eventos este ano terão início no dia 10 de fevereiro e seguem até dia 21, com atrações de 12 blocos que se apresentam em diferentes locais da cidade. Os blocos vão se apresentar na Praça dos Imigrantes, Bar do Zé (Rua Barão do Rio Branco), Praça Aquidauana, Rua Laguna (Orla Morena), Esplanada Ferroviária, Praça Cuiabá, entre outros locais.

Este ano a Capital também terá o Carnaval da Família, nos dias 19 e 21 de fevereiro, na Cidade do Natal. O evento será das 16h às 20h nos altos da Afonso Pena, não terá venda nem o consumo de bebidas alcoólicas liberada e os foliões também vão contar com um cardápio gastronômico disponibilizado por food truck. Além das bandas com músicas carnavalescas, também estão previstas apresentações culturais de peças teatrais, brinquedos infláveis e pintura facial para as crianças.

