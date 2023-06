Carreta carregada de cerveja tomba na BR-163

Uma carreta que transportava cerveja tombou na madrugada deste sábado (17), na BR-163, em Sinop, no Mato Grosso. O atendimento foi feito pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Registros feitos por outros caminhoneiros que passavam pelo local, mostram a carreta às margens da rodovia, tombada e as cervejas espalhadas pela rodovia.

Não há informações sobre feridos e a identidade do motorista não foi divulgada. Equipes da PRF e da concessionária permaneceram no local até que a carga fosse retirada totalmente.

