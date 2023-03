Carreta tem problema mecânico e bloqueia parte da BR-163

Pedro Molina, com informações do MS Todo Dia

Uma carreta acabou bloqueando parte da BR-163, no trecho que liga Rio Verde e São Gabriel do Oeste, após apresentar falhas mecânicas durante o percurso nesta sexta-feira (17).

A carreta acabou ficando cruzada em formato “L”, o que dificultou a passagem de veículos e resultou em um lado da pista sendo completamente bloqueado até a retirada do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência e, com auxílio de uma equipe da CCR MSVia, realizou o controle do fluxo de trânsito na rodovia federal. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

