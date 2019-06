Carro amanhece em buraco

Uma equipe da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) foi acionada para averiguar um veículo que amanheceu nesta quinta-feira (20) dentro de um buraco, em um bairro de Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense, apesar do susto, não houve feridos. O motorista esteve no local e relatou que passou durante o dia, na quarta-feira (19), pela via e não havia nenhuma obra, mas ao retornar do trabalho, por volta das 02h desta madrugada,acabou caindo no buraco, aberto pela Sanesul, concessionária do serviço de água e esgoto na cidade.

O condutor disse ainda que havia sinalização, mas não o suficiente para que desviasse da obra.

O gerente regional da Sanesul, Eduardo Duque, informou ao site local que houve um rompimento de adutora e por isso foi necessário realizar o serviço. Segundo ele, o trecho estava devidamente sinalizado.

