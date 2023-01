Acidente? Carro caído em canteiro de córrego na Ernesto Geisel atrai curiosos

"Tem um carro caído no canteiro Ernesto Geisel com Mascarenhas.. bombeiros estão lá", avisou um motorista que passava no local na tarde desta terça-feira (31).

Apesar da imagem assustar, devido ao estado em que o carro se encontra, o "acidente" é uma simulação para treinamento do Corpo de Bombeiros da Capital.

Segundo a assessoria da Corporação, amanhã (1º) a academia de bombeiros fará uma operação simulada de salvamento veicular, nesse local, às 8h. A operação é uma instrução e avaliação para a Turma Pantanal 3°ano do Curso de Formação de Oficiais.

